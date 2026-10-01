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    Россиянам назвали ошибки при выборе подходящей индукционной панели

    При выборе индукционной варочной панели важно проверить совместимость посуды, размеры кухни и возможности электросети. Ошибки при установке могут помешать работе устройства, сообщает Ura.ru.

    Индукционная панель нагревает посуду, а не поверхность. Для нее нужны кастрюли и сковороды с ферромагнитным дном: проверить их можно магнитом. Стеклянная, медная, алюминиевая и обычная керамическая посуда без специального слоя не подойдет. Дно должно быть ровным и соответствовать размеру зоны нагрева.

    Перед покупкой нужно сверить размеры панели с монтажной схемой: измерить вырез в столешнице и расстояние до стены, мойки, духовки и вытяжки. Ширина моделей составляет от 30 до 90 см.

    Также важно проверить выделенную мощность квартиры, кабель, автомат и требования к подключению. Если инструкция запрещает использовать обычную розетку, удлинитель или тройник, подключать через них панель нельзя. Установку встраиваемой модели следует поручить специалисту.

    Под панелью нужно оставить место для охлаждения согласно инструкции. Содержимое ящиков не должно перекрывать поток воздуха: нарушение требований к монтажу может повлиять на гарантию.

    Не стоит переплачивать за число режимов. При выборе полезнее оценить удобство управления, размер зон нагрева и индикацию остаточного тепла, а также проверить, можно ли отключить автоматические функции и блокировку.

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