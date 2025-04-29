Роспотребнадзор: свежее мясо для шашлыка имеет белый или желтоватый жир

Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору мяса для приготовления шашлыка. Советы опубликованы на сайте sovainfo.ru .

Эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта. Свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир, характеризуется свежим запахом без посторонних отдушек и плотной консистенцией, написал телеканал «Саратов 24».

Полуфабрикаты следует покупать в проверенных магазинах.

Если вы приобрели некачественное мясо, нужно срочно направить продавцу претензию в письменном виде. В случае отказа принять продукт обратно — сообщить об этом в Роспотребнадзор.