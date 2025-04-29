Роспотребнадзор: свежее мясо для шашлыка имеет белый или желтоватый жир

Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору мяса для приготовления шашлыка. Советы опубликованы на сайте sovainfo.ru.
Эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта. Свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир, характеризуется свежим запахом без посторонних отдушек и плотной консистенцией, написал телеканал «Саратов 24».
Полуфабрикаты следует покупать в проверенных магазинах.
Если вы приобрели некачественное мясо, нужно срочно направить продавцу претензию в письменном виде. В случае отказа принять продукт обратно — сообщить об этом в Роспотребнадзор.
Ефимов: спорткомплекс для незрячих с 25-метровым бассейном возвели в СВАО
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,8 тысячи заявок за неделю
Подмосковье нарастило выпуск колбасных изделий на 8% за год
Два человека погибли в Белгородской области из-за атаки украинского дрона
Беспилотник ВСУ упал около дома-музея Тургенева в Орловской области
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с записью на диспансеризацию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте