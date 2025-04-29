Роспотребнадзор: свежее мясо для шашлыка имеет белый или желтоватый жир

Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору мяса для приготовления шашлыка. Советы опубликованы на сайте sovainfo.ru.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на внешний вид продукта. Свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир, характеризуется свежим запахом без посторонних отдушек и плотной консистенцией, написал телеканал «Саратов 24».

Полуфабрикаты следует покупать в проверенных магазинах.

Если вы приобрели некачественное мясо, нужно срочно направить продавцу претензию в письменном виде. В случае отказа принять продукт обратно — сообщить об этом в Роспотребнадзор.

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