Регрессолог Панина посоветовала в период ретроградного Марса сосредоточиться на себе и своих целях

Экстрасенс и регрессолог Аделина Панина объяснила россиянам, что означает ретроградный Марс, а также рассказала, чего ожидать в ближайшее время. Ее слова передала Общественная Служба Новостей .

Период ретроградного Марса будет длиться с 7 декабря по 24 февраля. Марс — планета, отвечающая за лидерство, целеустремленность, борьбу и достижение целей. В этот период многие люди почувствуют уныние, другие же столкнутся с повышенной конфликтностью, однако это не означает, что нужно паниковать. Эксперт посоветовала прекратить любые ссоры и спорные ситуации.

«Лучшее время, чтобы успокоиться, прекратить ссоры и конфликты. Где-то что-то принять, где-то помириться с теми, с кем были конфликты», — сказала она.

В это время хорошо продумывать цели на будущее, не уходить в депрессию и лень. Человеку стоит сосредоточиться на себе и на своей гармонии.