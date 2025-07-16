Редактор Lamoda Федотова перечислила модные цветовые сочетания летнего сезона
Федотова: небесно-голубой вместе с белым — классика летнего сезона
Старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова сообщила «Газете.Ru», что одним из трендов летнего сезона стало сочетание небесно-голубого с белым.
«Небесно-голубой вместе с белым — классика летнего сезона, напоминающая о средиземноморском побережье и архитектуре Греции. Если хотите расставить более яркие акценты, то нет ничего лучше красной сумки или обуви», — отметила эксперт.
Еще один модный дуэт — коричневый и голубой.
«Такую комбинацию мы видели на показе Miu Miu, где из-под замшевого коричневого бомбера выглядывало ярко-голубое поло. Раньше считалось, что теплые и холодные оттенки плохо сочетаются, но дизайнеры опровергли это утверждение», — подчеркнула Федотова.
Стилист также рекомендовала обратить внимание на союз пудрово-розового и серого.