РБК: 12 апреля над Землей взойдет Розовая Луна

Название явления связано не столько с реальным цветом земного спутника, сколько с традициями североамериканских индейцев, называющих его так в честь массового цветения флокса шиловидного, создающего в это время розовый ковер на земле.

Апрельское полнолуние также носит название Пасхального, поскольку его дата помогает определить время празднования Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Еще одним интересным аспектом полнолуния станет близость к яркой звезде Спике. В разных уголках планеты явление будет выглядеть по-разному: в Северной Америке Спика появится слева сверху Луны, в Европе — слева снизу, а для наблюдателей в Южной Америке звезда останется скрыта за лунным диском, добавил «Сiбдепо».