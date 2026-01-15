Психолог Дементьева назвала винтажные вещи возможностью выделиться из толпы

В России растет интерес к винтажным вещам, особенно среди молодежи. PR-маркетолог и бизнес-психолог Светлана Дементьева отметила в беседе с «ТСН24» , что потребители устали от массового рынка и ищут индивидуальности. Винтажные вещи становятся способом самовыражения и формирования личного бренда.

«Винтажные вещи — возможность выделиться, рассказать свою историю через детали гардероба и запомниться», — считает Дементьева.

Винтаж ассоциируется с ностальгией по прошлому, создавая эмоциональный якорь и ощущение безопасности. Выставки, посвященные истории моды, подогревают интерес к винтажным вещам, формируя культурную среду, где прошлое становится источником вдохновения для дизайнеров и покупателей.

Туляки активно интересуются советскими елочными игрушками и винтажными украшениями. На барахолках и в маленьких секонд-хендах можно найти уникальные сокровища. Тульский коллекционер Мария Ролдугина не представляет свою жизнь без поиска старинных вещей.

«Массмаркет не отличается какой-то изюминкой, а винтажные вещи необычные», — говорит Мария.

В Тульском историко-архитектурном музее открылась выставка «Между строчками. Швейное мастерство и модная индустрия в Туле 1970–1990-х», рассказывающая об истории Тульского Дома моделей. Экспозиция включает старые фотографии, манекенщиц, одежду той эпохи и другие интересные предметы.