Психиатр Касперович сообщила, что идеальная чистота может указывать на психическое расстройство

Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала «Абзацу» , что стремление к определенному расположению предметов на столе или к их полному отсутствию при идеальной чистоте может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства.

По словам специалиста, творческий беспорядок на рабочем месте характерен для людей с творческим складом характера. А вот пустой, идеально чистый стол или постоянное присутствие одних и тех же предметов на зафиксированных точках может указывать на особенности психики.

«У таких людей уходит тревога, когда есть идеальный порядок. Иногда может доходить до идеальной чистоты на кухне или в квартире», — пояснила Касперович. Она добавила, что в попытках избавиться от чувства тревоги люди с невротическими расстройствами начинают все мыть. Но делают это не ради порядка, а ради самого процесса.

12 января отмечается неофициальный праздник — День уборки со своего рабочего стола. Эта дата напоминает о важности чистого и организованного рабочего пространства, которое повышает производительность труда и снижает стресс.