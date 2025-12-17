Профессор анатомии из Университета Бристоля Люси Хайд проанализировала строение тела популярного рождественского персонажа Гринча и высказала предположение о его истинной природе. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mail .

По мнению эксперта, злодея не стоит считать человеком, он объединяет черты нескольких животных: обезьяны, собаки, кошки и совы.

«Структурно, скелет лица Гринча сочетает черты приматов и собак: короткая широкая морда, высокий череп и мощные челюсти», — пояснила специалист.

Как отметила Хайд, глаза Гринча с направленными вперед глазницами свидетельствуют о том, что он ведет сумеречный образ жизни, а их желтый цвет сопоставим с глазами сов и кошек, которые приспособлены к плохому освещению.