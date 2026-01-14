Преподаватель Прокопов рассказал о попытках фламинго гнездиться в Крыму
Старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов поделился с сайтом «Крым 24» информацией, как фламинго зимуют на полуострове.
По словам эксперта, уже более пяти лет птицы прилетают в республику на зимовку, а в последние два сезона даже пытались гнездиться.
«Но основным фактором, мешающим поселению, является беспокойство со стороны людей», — отметил специалист.
Прокопов также подчеркнул, что заморозки и замерзшие водоемы создают дополнительные трудности для птиц, из-за чего они продолжают искать подходящие территории, добавил RT.