Председатель Рыбного союза Панин назвал самую популярную рыбу на новогоднем столе

Новый год традиционно занимает особое место в сердцах россиян, превращаясь в праздник домашнего тепла и изобилия. Стол в этот вечер принято украшать самыми разными деликатесами. Особое внимание уделяется выбору морских продуктов. Как объясняет Life.ru председатель Рыбного союза Александр Панин, одним из самых востребованных праздничных ингредиентов становится красная рыба — семга и форель, которые практически всегда находят свое место на тарелках россиян.

Следующим фаворитом остается селедка, известная как основной компонент знаменитого блюда русской кухни — салата «Сельдь под шубой». Эксперты отмечают разнообразие выбора: потребители могут отдать предпочтение тихоокеанской или атлантической сельди, каждая из которых обладает своими уникальными вкусовыми характеристиками.

Также традиционный список пополняют сайра, скумбрия и горбуша, ставшие неотъемлемыми составляющими другого популярного угощения — салата «Мимоза». Горбуша пользуется особым спросом, благодаря хорошему улову текущего сезона, а объемы добычи скумбрии увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. Хотя объемы российского производства сайры остаются скромными, продукт активно импортируется.

Для приверженцев здорового образа жизни особое значение приобретает тунец, используемый в салатах и закусках. А вот тем, кто хочет уложиться в бюджет, Панин рекомендует обратить внимание на альтернативные варианты. Одним из таких вариантов может стать терпуг, который эксперт называет незаслуженно недооцененным продуктом. Таким образом, соблюдая баланс между вкусом и экономичностью, россияне готовят праздничный стол, сочетая проверенную классику и доступные новинки.