Pravda.Ru: ученые обнаружили в Италии храм под водой и вулканической магмой

Археологи сделали удивительное открытие вблизи итальянского города Поццуоли, обнаружив древнее святилище под водой и вулканическими отложениями. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Памятник истории напоминает легендарные храмы из фильмов об Индиане Джонсе. Руины, найденные в Неаполитанском заливе, принадлежали набатейцам — загадочному народу, известному своими сооружениями, такими как город Петра и вырубленная в скале гробница Эль-Хазне.
Открытие стало первым свидетельством присутствия набатейского святилища на территории Италии. Прямоугольное строение храма соединяется двумя выходами с улицами древнего торгового района — Викус Лартидианус, где собирались иностранные торговцы и путешественники. Архитектурный облик сооружения выполнен в традиционном римском стиле, добавил «Сiбдепо».
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