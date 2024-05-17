Появилось видео отделения двух ступеней ракеты «Союз-2.1б» | 360°

Интересное 17 мая 2024, 11:19 Появилось видео отделения двух ступеней ракеты «Союз-2.1б»

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Сайт телеканала «Звезда» опубликовал видео отделения двух ступеней ракеты «Союз-2.1б». По словам инженера-испытателя Владаса Стариченко, увидеть это редкое явление позволили идеальные погодные северные условия.

Такое случается нечасто — на моей памяти это третий раз. Отделение боковых блоков было прекрасно видно», — сказал собеседник издания.

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Стариченко добавил, что такое явление называется «северной красотой».

В пятницу ночью, 17 мая, состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военными спутниками Министерства обороны. Пуск произвели с самого северного космодрома Плесецк в Архангельской области.