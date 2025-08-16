Петербургские археологи обнаружили уникальный артефакт в Крыму

Ученые из античной комплексной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа во время раскопок в древнем городе Акра в Крыму совершили важное открытие. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Перед Днем археолога специалисты обнаружили обломок каменной плиты с надписью, которой около двух тысяч лет. Эта находка особенно ценна, поскольку ранее в Акре не находили письменных документов.
Фрагмент, предположительно часть официального декрета, выполнен из проконесского мрамора. Он служит доказательством городского статуса Акры и подтверждает наличие институтов полисной власти в античные времена.
