Петербургские археологи обнаружили уникальный артефакт в Крыму

Ученые из античной комплексной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа во время раскопок в древнем городе Акра в Крыму совершили важное открытие. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Перед Днем археолога специалисты обнаружили обломок каменной плиты с надписью, которой около двух тысяч лет. Эта находка особенно ценна, поскольку ранее в Акре не находили письменных документов.

Фрагмент, предположительно часть официального декрета, выполнен из проконесского мрамора. Он служит доказательством городского статуса Акры и подтверждает наличие институтов полисной власти в античные времена.