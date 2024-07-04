Останки древнего болотного монстра возрастом 300 миллионов лет нашли в Намибии

В пустынях Намибии палеонтологи обнаружили скелет неизвестного до сих пор древнего хищного животного, обладающего черепом длиной свыше 60 сантиметров. Этот амфибийный организм обитал в болотистой местности около 300 миллионов лет назад. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на Nature.

Уникальная структура плоской головы этого «болотного чудовища» предполагает, что оно могло затаиться на дне водоема, чтобы неожиданно напасть на проходящую мимо добычу. Новооткрытому виду было присвоено научное название Gaiasia jennyae в честь местности, где были найдены останки. А также в честь Дженнифер Элис Клек, палеонтолога, изучавшего эволюцию первых наземных позвоночных.

Среди найденных экземпляров есть несколько хорошо сохранившихся образцов, включая череп и позвоночник, которые были найдены в соединенном состоянии.