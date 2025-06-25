Основатель сети кофеен Тимошкина назвала чизкейк идеальным дополнением к кофе

Основатель сети кофеен Светлана Тимошкина поделилась с NEWS.ru знаниями о том, какие десерты лучше всего сочетаются с кофе. По ее мнению, чизкейк — это идеальный выбор для тех, кто хочет усилить удовольствие от напитка. Сочетание умеренной сладости с кислинкой делает чизкейк прекрасным дополнением к кофе.

Тимошкина рекомендует выбирать к чизкейку кофе с умеренной кислинкой, например, американо или капучино без сахара.

«Легкая кислотность кофе идеально уравновешивает сладость чизкейка, создавая сбалансированное сочетание вкусов», — отметила она.

Кроме того, Тимошкина считает, что печенье — это универсальное дополнение к чашке кофе. К шоколадному печенью подойдет эспрессо, к овсяному — латте, а к ореховому — капучино. Также она отметила, что кофе традиционно сочетают с шоколадными десертами, включая брауни.