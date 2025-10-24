Орнитолог Петров рассказал об интеллектуальном развитии врановых птиц

Гид-орнитолог и младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров перечислил птиц, отличающихся высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам ученого, обычно такими качествами обладают врановые, входящие в отряд певчих птиц. К ним относятся близкие родичи пернатых обитателей парков и лесов.

«Эти виды используют среду, измененную человеком в своих целях, быстро адаптируются. С воронами известна масса примеров, как они демонстрируют поведение, нетипичное для других птиц — они могут размачивать корку хлеба, развлекаться и дразнить кошек», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на сообразительность соек, серых ворон и сорок. Хотя точные мотивы их поведения неясны, очевидно, что их активность выходит далеко за рамки поиска пропитания и заботы о потомстве.