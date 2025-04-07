Орнитолог Чернова: птицы сорокопуты имеют привычку коптить тушки жертв на солнце

Так, птицы сорокопуты накалывают на ветки деревьев то, что не могут съесть сразу, оставляя таким образом пищу про запас.

«В общем коптят на солнце шашлыки. За эту особенность повсюду вешать тушки жертв их во многих культурах считают вестником несчастий», — пояснила ученый.

Специалист также обратила внимание на форму социальной организации снегирей. Они живут по принципам матриархата, и самец почти полностью подчиняется самке. Самки часто затевают ссоры и склоки, но не доводят до драк. Самцы сразу же уступают своим женам самые плодовитые ветви с обилием ягод и семян, как только увидят их агрессивное шипение и распахнутый клюв.

По словам Черновой, в нескольких регионах страны вороны нашли себе странное развлечение. Они собирают лапами мелкие камни и сбрасывают их на автомобили с крыш новостроек.