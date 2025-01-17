Опытные садоводы призвали дачников очищать садовую технику от грязи мылом

Зима — это время, когда садоводы и огородники могут расслабиться после тяжелой работы на своих участках. Однако, чтобы весной вновь заняться любимыми делами, необходимо подготовить имеющуюся садовую технику к зимнему хранению. Общественная Служба Новостей дала несколько рекомендаций, как сохранить инвентарь в хорошем состоянии.

Подготовка сада к зимнему сезону включает несколько этапов. Первым шагом является удаление грязи, остатков растений и других загрязнений с инвентаря. Садоводы предлагают использовать мыло или специализированные средства для тщательного удаления загрязнений. После очистки важно оставить инструменты сухими, чтобы предотвратить коррозионные процессы.

Далее следует проверить инструменты на наличие трещин, царапин и других повреждений. Особое внимание следует уделить соединениям на рукоятках.

Хранить инвентарь лучше всего в подвалах, где поддерживается стабильная температура и влажность. Садовые принадлежности лучше оставлять на стеллажах или шкафах, тем самым защитив их от влаги и солнечного излучения.