«Она вываливается». На фитнес-модель накинулись в Сети из-за огромной груди

Британская фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась в соцсетях результатом пластики груди. Девушка показала свои фото в откровенном образе, что вызвало критику среди пользователей. Пост появился на ее странице в Instagram*.

На снимке 30-летняя телезвезда позировала в мини-платье розового цвета, демонстрируя новые импланты. Также на ней были туфли на каблуках с аппликацией в виде цветка, а в руках Хемброу держала сумку бренда Chanel.

Подписчики раскритиковали ее за чрезмерно большую грудь, которая, по их мнению, «буквально вываливалась». Некоторые комментаторы написали, что «после операции грудь фитнес-модели стала слишком большой».

Ранее рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» из-за голого перформанса. Супруга музыканта предстала перед гостями в абсолютно прозрачном платье.

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