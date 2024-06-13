Общественная Служба Новостей: подрезание корневищ является одним из основных методов борьбы с борщевиком на даче

Специалисты выделяют несколько основных методов борьбы с борщевиком Сосновского на даче. Общественная Служба Новостей в своей публикации перечислила наиболее эффективные из предложенных способов.

Так, подрезание корневищ ранней весной поможет избавиться от сорняка. Процедура подразумевает срезание корневищ на глубине ниже 10 сантиметров. Второй раз ее нужно повторить где-то в середине лета, написали «7 Дней».

Кроме того, для борьбы с растением можно использовать укрывные материалы, например, полиэтиленовую пленку или геополотно. Дачникам советуют провести многократное скашивание территории, где массово растет борщевик, а затем засеять эту территорию замещающими культурами, такими как злаковые или бобовые. Применение гербицидов также эффективно в борьбе с борщевиком.