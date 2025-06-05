Общественная Служба Новостей: плиссированные москитные сетки идеальны для балконных дверей

Летний сезон приносит не только тепло, но и активизацию насекомых, стремящихся проникнуть в жилище. Эффективным барьером против них служат москитные сетки. Однако для достижения максимального результата важно знать, как их правильно монтировать. Общественная Служба Новостей поделилась инструкцией по установке без повреждения рам.

Первым шагом является определение с выбором модели. Распашные сетки на петлях или z-образных кронштейнах монтируются подобно дверце. Их главное преимущество — удобство открывания.

Плиссированные модели собираются гармошкой и сдвигаются в сторону. Этот вариант идеален для узких проемов, балконных дверей или окон, где распашная конструкция мешала бы открыванию створок.

Рулонные сетки сворачиваются в компактный короб, закрепленный над проемом. Для выдвижения и фиксации полотна вниз используются боковые направляющие.

Короб крепится на специальные кронштейны. Эти кронштейны монтируются либо на двусторонний скотч повышенной прочности, либо на зажимные элементы, охватывающие верх оконной рамы или откоса. Боковые направляющие фиксируются аналогично — на клейкую ленту или зажимы по бокам проема.

Перед монтажом необходимо должным образом подготовиться. Измерьте проем (или створку, если сетка крепится на нее) в трех точках по ширине (сверху, посередине, снизу) и в трех точках по высоте (слева, посередине, справа). Записывайте наименьшие значения из полученных — именно под них должна подходить сетка или ее крепежный профиль.

При наличии перекосов или затираний ослабьте крепеж кронштейнов, слегка подгоните их положение и снова затяните. Убедитесь, что в закрытом состоянии сетка плотно прилегает по всему периметру к раме окна без зазоров (проверьте на просвет и нажатием). Окончательно зафиксируйте все крепежные элементы.