Нумеролог Кабарухина: день 08.08.2024 не только принесет удачу, но и поможет заработать

Нумеролог Арзу Кабарухина в беседе с «Москвой 24» рассказала, что день восьмерок 08.08.2024 не только принесет удачу, но и поможет заработать. Это число в сумме означает знак бесконечности и знаний, которым нет конца и края.

Эксперт отметила, что 08.08.2024 всех будет сопровождать фортуна, однако для этого нужно приложить усилия.

«Даже если на этот день выпал выходной, лучше от него отказаться и поработать. Тогда восьмерки принесут деньги, удачу, успех, откроют новые возможности», — сообщила нумеролог.

Этот день также может принести озарение и поменять судьбу, добавила эксперт.