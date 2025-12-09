Нумеролог Белова посоветовала задабривать Огненную Лошадь вегетарианскими блюдами

Новый год несет в себе ожидание волшебства и надежд. Люди стремятся правильно встретить праздник, чтобы привлечь удачу и благополучие. Символом 2026 года станет Огненная Лошадь, и чтобы угодить ей, необходимо особое внимание уделить новогоднему столу. Информацию об этом передала «Вечерняя Москва» .

Нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова рассказала, как подготовиться к встрече года. По ее словам, год Огненной Лошади обещает быть полон энергии и страсти.

«Лошадь поможет на жизненном пути тем, кто готов меняться и стремиться к лучшему», — отметила Белова.

Важно помнить, что согласно восточному календарю, год Огненной Лошади начнется не 1 января, а 17 февраля. Однако это не мешает задобрить покровительницу года заранее.

Для того чтобы угодить хозяйке года, на стол лучше поставить вегетарианские блюда, допустимы также рыбные. «Овощи, фрукты, салаты, тушеные блюда без мяса отлично подойдут для новогодней ночи», — заверила эксперт.

Также Белова подчеркнула, что лошади не выносят запах спирта, поэтому с алкоголем следует быть сдержаннее. Лучше отдать предпочтение травяным чаям и не забывать поливать ими чайную фигурку в виде лошадки.

По мнению эксперта, для привлечения удачи в Новом году важно готовиться к изменениям и прилагать усилия для достижения целей. Тогда покровительница 2026 года непременно поможет во всех начинаниях.