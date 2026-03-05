Нижегородский астроном Киселев рассказал о самых холодных объектах космоса

Космос нередко представляется людям ледяной пустотой, и это неслучайно: в некоторых областях Вселенной температура близка к абсолютному нулю. Однако для человека на орбите опасность представляют не только низкие температуры, но и жесткое солнечное излучение с космической радиацией. Астроном Алексей Киселев на лекции в Парке науки ННГУ рассказал pravda-nn.ru о самых холодных объектах космоса и технологиях, которые защищают людей от холода, перегрева и радиации в экстремальных условиях орбиты.

Можно ли замерзнуть насмерть в космосе? На этот вопрос многие могут ответить, опираясь на кадры из фильмов, где космонавт без скафандра покрывается тонкой корочкой льда и мгновенно погибает. Но на самом деле смерть в открытом космосе наступает не столько от холода, сколько от нехватки кислорода и воздействия вакуума.

Если человек внезапно окажется в космосе без защиты, давление вокруг него будет почти нулевым. Уже через несколько секунд воздух из легких начнет выходить наружу. Задержка дыхания может привести к разрыву легких, поэтому, по теории, единственный правильный выход — выдохнуть. Потеря сознания наступит примерно через 10–15 секунд из-за отсутствия кислорода. Хотя кровь не закипит в буквальном смысле, жидкости тела (например, слюна или влага в глазах) могут начать «кипеть» при низком давлении — это явление называется эбуллизмом. Ткани тела слегка раздуются, но человек не «взорвется».

Космические аппараты тщательно регулируют температуру с помощью специальных панелей и радиаторов охлаждения, таких как на Международной космической станции.