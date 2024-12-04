Newsnn.ru: чайный гриб можно выращивать только в стеклянной емкости

Чайные гриб, который стоял на кухне почти каждой советской квартиры, последние годы снова набирает популярность. Как его правильно выращивать, рассказал сайт Newsnn.ru .

Первое, что важно сделать, это правильно подобрать емкость, где поселится чайный гриб. Посуда должна быть только стеклянной, ни металлическая, ни пластиковая для этих целей не подойдет.

Кроме того, важна ширина горлышка. Чем она больше, тем быстрее будет проходить процесс брожения. Наконец, нужно определиться с объемом емкости, он должен быть не менее литра. Также стоит помнить, что посуда для чайного гриба должна быть стерильной.