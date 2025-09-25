Невролог Данилов назвал музыку мощным инструмент для интегративной деятельности мозга

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Сеченовского Университета Алексей Данилов рассказал в беседе с сайтом KP.RU о благотворном воздействии музыки на функционирование головного мозга.

По его словам, соответствующее увлечение можно назвать мощным инструментом для интегративной деятельности всего мозга.

«Музыка — это лучший тренер для межполушарного взаимодействия. Она заставляет одновременно работать и творческие, и логические центры», — пояснил специалист.

Он также отметил, что результатом может стать улучшение памяти и снижение восприимчивости к внешним помехам. Кроме того, музыкальные занятия служат отличным средством борьбы со стрессом.