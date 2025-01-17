Nature Microbiology: в Арктике пробуждаются опасные вирусы

Исследователи из Принстонского университета обнаружили свыше 100 видов потенциально активных вирусов в мерзлоте, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Эти микроорганизмы были выявлены в районах Гренландии и Аляски, сообщил MK.RU со ссылкой на Nature Microbiology.
Жизнеспособные частицы были найдены в процессе изучения замороженных участков почвы. Из-за глобального потепления опасные патогены постепенно выходят на поверхность земли.
Как рассказал ведущий вирусолог Карл Роналдс, повышение температуры способствует освобождению этих вирусов, что может оказать негативное влияние на окружающую среду. Примерно 15% выявленных патогенов обладают способностью инфицировать млекопитающих, в том числе человека. Таким образом, вероятность межвидового распространения болезней повышается.
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