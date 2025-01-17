Nature Microbiology: в Арктике пробуждаются опасные вирусы

Исследователи из Принстонского университета обнаружили свыше 100 видов потенциально активных вирусов в мерзлоте, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Эти микроорганизмы были выявлены в районах Гренландии и Аляски, сообщил MK.RU со ссылкой на Nature Microbiology.