Nature: люди освоили умение добывать огонь на 350 тысяч лет раньше, чем предполагалось ранее

Археологические находки в графстве Суффолк показали, что умение добывать огонь могло появиться у людей приблизительно 400 тысяч лет назад. Это на 350 лет раньше, чем предполагалось учеными до настоящего времени. Об этом сообщил « Сноб » со ссылкой на статью в Nature .

Ранее самым древним доказательством разведения огня считался объект во Франции, возраст которого составляет 50 тысяч лет. Новые открытия в Британии свидетельствуют о том, что люди целенаправленно создавали пламя уже 400 тысяч лет назад.

В ходе раскопок в деревне Барнхэм были найдены участок обожженной глины и каменные орудия с признаками воздействия высоких температур. Геохимический анализ подтвердил, что почва подвергалась нагреванию свыше 700 градусов из-за неоднократного разведения костра.