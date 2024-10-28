Мультипликатор Поликарпов: Александра Алексеева можно назвать изобретателем пикселя

Режиссер-мультипликатор, креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов в Международный день анимации, который отмечается 28 октября, рассказал о вкладе советских художников-мультипликаторов в становление анимации. Об этом написал RT .

Собеседник поделился мнением, что многие современные мультфильмы значительно проигрывают лентам эпохи СССР, в которых особое внимание уделялось духовной составляющей.

Поликарпов напомнил, что родоначальниками анимации в России были Владислав Старевич и Александр Алексеев. Первый пришел к идее изготовления кукол с шарнирными механизмами, а другой изобрел экран из миллиона иголок. По сути, Алексеева можно назвать изобретателем пикселя.

Советские аниматоры, заметив, что человек не в состоянии различить разницу между двумя последовательными кадрами, предложили использовать двухкадровую съемку, рассказал Поликарпов. Он пояснил, что дублирование кадра как раз позволило ускорить производство и снизить нагрузку на художников.