В православной традиции 22 июля почитаются два великих мученика — епископы Панкратий Тавроменийский и Кирилл Гортинский. День посвящен святому Панкратию, родившемуся в I веке в Антиохии. В юности он посетил Иерусалим, встретил Иисуса Христа и святого Петра, став учеником последнего. После долгих лет монашества в пустыне Понтийского хребта, святой Петр назначил Панкратия первым епископом города Тавромения, написал сайт muksun.fm .

Кирилл Гортинский жил в третьем столетии, пережив гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Спасаясь от преследований, он отправился сначала в Рим, а затем на остров Крит, где его провозгласили главой местной церкви.

В народных традициях 22 июля отмечается Черничный день, знаменующий начало сбора урожая одноименной ягоды. Народный календарь тесно переплетает религиозные праздники с природными циклами, поощряя уважение к окружающей среде и сохранение традиций предков.

Традиции народного календаря гласят, что в день Панкратия и Кирилла желательно избегать любых значимых начинаний, поскольку считается, что такие поступки могут повлечь неприятности и неудачи.

Особое внимание следовало уделять взаимопомощи и добрым делам. Люди старались помогать нуждающимся и делиться средствами или мудрыми советами. Запрещалось занимать деньги, так как считалось, что долги, полученные в этот день, сложно вернуть.