«Мойка78»: для консервации лучше выбирать небольшие огурцы с тонкой кожурой

Заготовки на зиму — предмет гордости многих хозяек, особенно если речь идет о хрустящих огурчиках. Однако даже опытные кулинары порой сталкиваются с проблемами: банки мутнеют, взрываются, а огурцы становятся мягкими и склизкими. «Мойка78» изучила рекомендации Росконтроля, Роспотребнадзора и Роскачества и разобрала самые распространенные ошибки при мариновании огурцов.

Использование переросших или некачественных огурцов. Для консервации лучше выбирать небольшие огурцы с тонкой кожурой и черными «прыщами», свежие и плотные. Роскачество предупреждает, что овощи, обработанные химикатами для сохранения товарного вида, могут плохо ферментировать и изменять вкус рассола.

Плохая стерилизация банок. Недостаточно промытые или плохо стерилизованные банки — главный фактор порчи. Стерилизацию нужно проводить непосредственно перед закладкой овощей, чтобы избежать повторного загрязнения, рекомендует Роспотребнадзор.

Нарушение пропорций соли, сахара и уксуса. Неправильный баланс ингредиентов — причина мутного рассола, брожения и даже взрыва банки.

Использование некачественной воды. Хлорированная или слишком жесткая вода может испортить вкус и качество огурцов.

Пренебрежение повторной заливкой кипятком. Оптимальный способ — залить огурцы кипятком на 10 минут, слить воду, снова вскипятить и повторить процесс еще раз.