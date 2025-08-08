«Мойка78»: чтобы избежать брожения варенья, необходимо не экономить на сахаре

Домашнее варенье — это любимое лакомство, однако порой оно начинает бродить. «Мойка78» выяснила причины порчи варенья и способы ее предотвращения.

Брожение возникает из-за оставшихся в сладкой среде микроорганизмов — дрожжей, бактерий. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо: не экономить на сахаре; провести полную термическую обработку ягод; использовать стерильные банки и крышки.

Снижение количества сахара в рецепте может привести к порче варенья. Короткая варка не уничтожает микробы, что может вызвать брожение. Нестерильные емкости также могут свести на нет все усилия по сохранению варенья.

Абрикос — мягкий фрукт с высоким содержанием воды, поэтому его нужно проваривать дольше. Клубника содержит много воды и мало кислоты, поэтому требует особого внимания при варке. Черная смородина — источник натурального пектина, но быстро киснет, поэтому варенье должно быть густым.