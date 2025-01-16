Множество табличек с проклятиями нашли во время раскопок в городе Орлеан

Французские специалисты обнаружили в городе Орлеане сотни древних табличек с проклятиями. Информацию о находках передала «Вечерняя Москва».

Как уточнили в департаменте археологии Орлеана (SAVO), найденные захоронения относятся к эпохе Римской империи. Таблички, большинство из которых изготовлены из свинца, содержат гневные надписи, включая тексты на галльском языке. Ученые предполагают, что захоронения датируются периодом I–III века до нашей эры.

Эксперты уже сумели расшифровать одну из надписей, где автор на галльском языке обращается к богу войны Марсу Ригисамусу с просьбой покарать обидчиков за несправедливость. Исследователи рассчитывают вскоре перевести остальные находки, сообщили в департаменте.