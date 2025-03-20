Современные тенденции моды делают акцент на простоту и комфорт. Простые, легкие укладки не только позволяют экономить время, но и остаются актуальными. Стилист поделилась с MIR24.TV идеями быстрых причесок, которые помогут выглядеть неотразимо целый день.

Пучок — это универсальный вариант, подходящий для любых ситуаций. Он может быть высоким или низким, аккуратно собранным или нарочито небрежным. Основная задача — добиться эффекта легкости и расслабленности. Достаточно собрать волосы в свободный пучок и зафиксировать его невидимками. Выбивающиеся прядки и мелкие завитки лишь добавляют образу очарования. Вся процедура займет не больше пяти минут, а результат будет выглядеть стильно.

Тренд на «мокрые» волосы уже несколько сезонов удерживает лидерство среди модных укладок. Прическа создает впечатление свежевымытых волос, которые еще не высохли до конца. Такой образ часто встречается на показах ведущих мировых брендов и подходит для любой длины волос.

Чтобы получить такой эффект, потребуется специальный гель. Наносится он вдоль пробора и распределяется по всей длине волос. Для подчеркивания естественной структуры можно слегка сжать волосы пальцами. Альтернативный способ — пригладить волосы сверху, оставляя остальную массу свободной.