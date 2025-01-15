Менеджер Нерадова призвала менять положение ковра, чтобы предотвратить выгорание материала

Ковер является важной частью интерьера, создающей уют и придающей помещению особый шарм. Чтобы этот элемент декора радовал вас долгие годы, необходимо обеспечить ему правильный уход. Менеджер по продукту компании Madame Coco Рада Нерадова поделилась полезными рекомендациями с «Газетой.Ru» .

Основной принцип ухода за ковром заключается в регулярной уборке пылесосом. Пыль и грязь не только портят внешний вид покрытия, но и повреждают ворс. Рекомендуется проводить уборку минимум раз в неделю, а если ковер находится в проходной зоне — два раза. При этом следует пылесосить вдоль направления ворса, чтобы сохранить его структуру.

Появившиеся пятна желательно удалять незамедлительно. Используйте мягкую ткань или бумажное полотенце, аккуратно промакивая загрязненное место. Избегайте интенсивного трения, поскольку это может усугубить проблему. Затем применяйте подходящие для вашего ковра чистящие средства.

Прямой солнечный свет может нанести вред ковру, поэтому в помещениях с большим количеством солнечного света рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Периодически меняйте положение ковра, чтобы предотвратить неравномерное выгорание.