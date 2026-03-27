Мастера из КНР помогли восстановить Китайский зал в покоях Екатерины II

В личных покоях императрицы Екатерины II в Царском селе готовится к открытию Китайский зал — самое экзотическое помещение Зубовского флигеля. Здесь идет реставрация, которая вернет объекту былое великолепие, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Главным украшением интерьера, созданного Чарльзом Камероном, стали настенные панно, выполненные из створок ширм. Считается, что их могли привезти в Россию из Китая еще при Петре I. Однако в годы Великой Отечественной войны Царскосельский дворец был разграблен и практически уничтожен.

Восстановить уникальные панно смогли только китайские мастера. Над этим сложным заказом они трудились более двух лет. Для изготовления панно использовалась древесина пальмы, на которую последовательно наносилось более 20 слоев лака, полученного из сока лакового дерева, произрастающего только на Дальнем Востоке. Каждая деталь вырезалась вручную.