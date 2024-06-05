Мастер по маникюру Анна Капля: маникюр с фруктовыми мотивами будет выглядеть стильно этим летом
Инструктор по маникюру и педикюру, руководитель нейл-студии Анна Капля в разговоре с «Москвой 24» посоветовала женщинам обратить внимание на маникюр с фруктовыми мотивами и эффектом омбре. По ее словам, этим летом он будет выглядеть достаточно стильно и ярко.
В этом сезоне в моду пришло омбре, выполненное с использованием кислотных цветов.
«Такой маникюр будет прекрасно сочетаться с летними нарядами и поднимать настроение», — сказала Капля.
Тем, кто любит узоры и рисунки, можно обратить внимание на маникюры с геометрией. Как отметила эксперт, треугольники, ромбы, полоски и точки позволяет создавать уникальные и неповторимые образы.