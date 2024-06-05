Мастер по маникюру Анна Капля: маникюр с фруктовыми мотивами будет выглядеть стильно этим летом

Инструктор по маникюру и педикюру, руководитель нейл-студии Анна Капля в разговоре с «Москвой 24» посоветовала женщинам обратить внимание на маникюр с фруктовыми мотивами и эффектом омбре. По ее словам, этим летом он будет выглядеть достаточно стильно и ярко.

В этом сезоне в моду пришло омбре, выполненное с использованием кислотных цветов.

«Такой маникюр будет прекрасно сочетаться с летними нарядами и поднимать настроение», — сказала Капля.

Тем, кто любит узоры и рисунки, можно обратить внимание на маникюры с геометрией. Как отметила эксперт, треугольники, ромбы, полоски и точки позволяет создавать уникальные и неповторимые образы.

Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ

Названы лучшие местах для обедов и кофе-брейков участников ПМЭФ

«Под ударом все». Почему Россию назвали самой атакуемой хакерами страной

Граница на замке. Украинцам со вторым паспортом и ВНЖ запретили покидать страну

Фейк: дети в новых регионах подвергаются идеологической обработке

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте