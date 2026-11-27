Манул Борис побил личный рекорд массы при подготовке к зиме — его вес достиг семи килограммов 350 граммов. Об этом сообщила пресс-служба красноярского зоопарка «Роев ручей».

За прошедшую неделю дикий кот прибавил 300 граммов, превысив прежнее достижение в 7,05 килограмма. В прошлом году Борис набрал к зиме 6,4 килограмма. Осенняя зажировка началась 1 сентября и проходит под контролем специалистов. В рацион хищника вошли мясо, курица, мыши, перепелиные яйца и молоко.

В зоопарке пояснили, что жировая прослойка служит теплоизоляцией и запасом энергии. Летом манулы весят три-четыре килограмма, а к зиме их масса обычно увеличивается до шести-семи килограммов.

Ранее зажировку завершили дикие коты Ленинградского зоопарка. Лидером по весу среди манулов оказался молодой отец семейства Шу. Его масса составила 7175 граммов.

«Серебро» по зажировке получила его партнерша Пепе, ей удалось достичь веса в 6470 граммов. Их котята Айден, Берк, Батыр и Акса весят примерно 4,5 килограмма.