Lunar Cargo предложила собрать на Луне гигантский сачок для ловли грузов

На Луне планируют построить устройство, способное ловить объекты различных габаритов — от компактных посылок до больших посадочных модулей. С соответствующим предложением выступила европейская Lunar Cargo, сообщил Ferra.ru.
После перехвата груза гигантским сачком специальные транспортные средства — роверы — перевезут его в зону складирования. Изношенный материал можно будет использовать повторно для 3D-печати.
Фирма-разработчик уже запатентовала свое изобретение и удостоилась нескольких наград. Сейчас она ищет инвестиции для продолжения работы над проектом.
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