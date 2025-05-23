Lunar Cargo предложила собрать на Луне гигантский сачок для ловли грузов

На Луне планируют построить устройство, способное ловить объекты различных габаритов — от компактных посылок до больших посадочных модулей. С соответствующим предложением выступила европейская Lunar Cargo, сообщил Ferra.ru.

После перехвата груза гигантским сачком специальные транспортные средства — роверы — перевезут его в зону складирования. Изношенный материал можно будет использовать повторно для 3D-печати.

Фирма-разработчик уже запатентовала свое изобретение и удостоилась нескольких наград. Сейчас она ищет инвестиции для продолжения работы над проектом.

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    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте