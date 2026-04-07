Life.ru запустил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину»
Life.ru подготовил уникальный спецпроект «Байконур: взламывая тишину», приуроченный к Неделе космоса. Интерактивная программа позволяет зрителям ощутить атмосферу космодрома в формате 360 градусов.
Зритель может управлять вниманием: приближать детали, разглядывать лица, наблюдать за работой инженеров и слышать живой шум без телевизионной дистанции. В проекте запечатлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая отправила новый экипаж к Международной космической станции. На борту находились научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью.
Особенность этого старта — рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний, которые украсили корпус ракеты. Их мечты и надежды стали частью этого полета.