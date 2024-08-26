Life: в сентябре 2024 года начнется коридор затмений

В сентябре 2024 года начнется коридор затмений — сложное астрологическое событие, которое может привести к различным потерям. Астрологи сравнивают его с испытанием, когда вам необходимо будет отвечать за свои предыдущие поступки. В ближайшее время ожидаются трудные моменты, и важно знать, как к ним подготовиться. Life поделился информацией о датах коридора затмений 2024 года, его рисках и способах подготовки.

Следующий коридор затмений начнется 18 сентября и будет продолжаться до 2 октября. Это весьма значимый и потенциально опасный период, поэтому важно следовать определенным рекомендациям, чтобы избежать неприятностей в будущем. В этот период астрологи настоятельно не советуют начинать новые проекты в любых сферах. Этот период способен негативно повлиять даже на самые многообещающие начинания, поэтому лучше отложить их до более удачного времени.

Также не стоит развлекаться и устанавливать новые знакомства. Коридор затмений — отличное время для уединения и размышлений о будущем, поэтому шумные компании не принесут пользы. Важно избегать появления в жизни новых людей, так как они могут принести дополнительные проблемы.

Наконец, лучше не путешествовать на самолете. Поскольку в период затмений часто случаются серьезные аварии, лучше избегать авиаперелетов и не подвергать себя лишнему риску.