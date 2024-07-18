Life: в Афанасьев день не стоит заниматься стройкой

Сегодня, 18 июля, отмечается день святого Афанасия. Считается, что любые благие намерения, зародившиеся в этот день, обретут успех, сообщил Life .

Существуют и определtнные запреты, соблюдение которых 18 июля поможет избежать неприятностей и привлечь удачу. Следуя этим простым рекомендациям, можно обезопасить себя от негатива и провести день в гармонии и покое.

В частности, нельзя заниматься ремонтными и строительными работами, также нужно быть аккуратнее с острыми предметами, так как считается, что раны, полученные в этот день, будут долго заживать.

Рекомендуют избегать сплетен и разглашения чужих тайн, чтобы не навлечь неприятностей и конфликтов. также не стоит предаваться печали и не проливать слезы, потому что что плач в день Афанасия может продлиться до следующего года.