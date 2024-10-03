Life: твердый и зеленый стебель указывает на свежесть тыквы

Издание Life перечислило несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при выборе тыквы.

Важно, чтобы внешний вид овоща имел ровную кожуру без повреждений, пятен или трещин. Тыква должна иметь яркий цвет и быть тяжелой. Например, для приготовления пюре подойдет тыква маленького размера, а для декорации на Хэллоуин — более крупная.

Хорошая тыква обычно имеет глухой звук при постукивании. По нему можно судить, будет она сочной и спелой или нет. На чашечке овоща не должно быть признаков плесени или гнили.

По стеблю можно судить, будет ли тыква свежей. Твердый и зеленый обычно говорит о том, что овощ хороший.