Life: полотенца стоит менять каждые пару дней, а гелем для душа пользоваться не чаще раза в сутки | 360°

Интересное 17 мая 2024, 13:51 Life: полотенца стоит менять каждые пару дней, а гелем для душа пользоваться не чаще раза в сутки

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Издание Life опубликовало основные правила гигиены, без соблюдения которых не получится быть здоровым и красивым. В первую очередь россиянам порекомендовали использовать гель для душа не чаще раза в сутки и менять полотенца каждые пару дней.

Так, злоупотребление средствами для очищения кожи приводит к смыванию защитного слоя. Лучше использовать гели не при каждом приеме душа, а через раз. Что касается полотенец, их необходимо менять достаточно часто, чтобы не столкнуться с появлением прыщей на спине из-за скопившихся в ткани бактерий.

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Пятки стоит скрабировать как минимум раз в несколько дней, а пупок, где собираются вредные микроорганизмы, очищать хотя бы раз в семь дней.