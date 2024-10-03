Life перечислил киноляпы в культовых советских кино

Издание Life рассказало о киноляпах, которые зрители могли не заметить в культовых советских кино.

Например, в знаменитом «Служебном романе» режиссера Эльдара Рязанова у Верочки, одной из главных героинь, произошла мгновенная смена наряда. А у героини Людмилы из фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова синие серьги резко сменились на крупные белые клипсы.

Зрители также могли заметить небольшой киноляп в фильме «Джентльмены удачи», режиссером которого выступил Александр Серый. На руке Доцента татуировки в разных сценах меняют внешний вид: то лампочка перевернется, то очертания станут другими.

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», который принадлежит Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, в интерьерах дворца вместо свечей на стенах висят электрические лампочки. Такую ошибку может заметить только самый внимательный зритель.