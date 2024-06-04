Life: палеонтологи обнаружили окаменелые строматолиты возрастом 300-400 лет в Саудовской Аравии

Команда из палеонтологов обнаружила процветающую колонию строматолитов на острове Шейбара в Красном море (Саудовская Аравия). Эти сооружения называют важными геологическими «уликами» в деле о появлении жизни на земле, написал Life .

По словам геолога Фолькера Варенкампа, он не ожидал найти ничего подобного в данной местности, поскольку ранее на Ближнем Востоке ученые натыкались лишь на вымершие строматолиты.

Издание сообщило, что это сравнительно молодое сообщество — ему всего 300–400 лет. Специалисты уже ознаменовали свою находку карбонатным «городом».