Life объяснил, почему советские женщины выглядели старше своих лет

Журналисты Life решили выяснить, почему советские женщины в 40 лет выглядели старше, чем современные в 60. Авторы исследования считают, что все дело в упорном труде рожденных и выросших в СССР.

Представительницам прекрасной половины человечества в те годы приходилось ​​работать на стройках, в колхозах, на фабриках. Они выполняли физически тяжелую работу на протяжении всего дня. В современном мире такое сложно себе представить. Иногда женщины управляли тракторами, поднимали бетонные плиты, и все это считалось нормой.

Важен и тот фактор, что уход за собой был не таким разнообразным и доступным. В советских магазинах можно было найти только «ленинградскую тушь» или пудру с непонятным оттенком. Тогда женщинам приходилось делать маски из сметаны, наносить домашние скрабы и пить травяные настои: то есть делать все, к чему бы современная женщина ни за что не прибегла.