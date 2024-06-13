Life: некоторые сорта огурцов лучше подходят для открытого грунта, а другие — для теплицы
Чтобы собрать хороший урожай огурцов, необходимо следовать нескольким важным правилам. Издание Life решило перечислить основные принципы выращивания овоща.
Так, сперва стоит выбрать правильный сорт огурцов, подходящий для вашего региона. Хозяйкам также важно знать, что некоторые сорта лучше подходят для открытого грунта, а другие — для теплицы. Также важно правильно подготовить почву. Чтобы огурцы выросли крепкими и вкусными, нужно обеспечить землю питательными веществами, добавив компост или перегной перед посадкой.
Регулярная поливка играет немаловажную роль в росте огурцов. Этот овощ любит влажность, особенно в период плодоношения. Необходимо следить за тем, чтобы почва сильно не пересыхала, но при этом не была чересчур увлажненной.