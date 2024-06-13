Так, сперва стоит выбрать правильный сорт огурцов, подходящий для вашего региона. Хозяйкам также важно знать, что некоторые сорта лучше подходят для открытого грунта, а другие — для теплицы. Также важно правильно подготовить почву. Чтобы огурцы выросли крепкими и вкусными, нужно обеспечить землю питательными веществами, добавив компост или перегной перед посадкой.

Регулярная поливка играет немаловажную роль в росте огурцов. Этот овощ любит влажность, особенно в период плодоношения. Необходимо следить за тем, чтобы почва сильно не пересыхала, но при этом не была чересчур увлажненной.