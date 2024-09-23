Life назвал вещи, которые в Турции кажутся нормальными, но русским их никогда не понять

Склонность преувеличивать и драматизировать, а также умение превращать любой спор в конфликт вселенного масштаба — это то, что так свойственно туркам и непонятно для русских людей. Об этом написал Life , перечисляя различия двух народов.

В Турции, например, считается вполне нормальным не приходить вовремя. В России такое поведение называют неприличным и недопустимым. Кроме того, для турецких женщин абсолютно нормально убираться с утра до ночи, к чему славянки не готовы.

Турки любят хвастаться дорогостоящими покупками или выдать их за таковые, однако на самом деле могут жить достаточно скромно. В России же не принято устраивать каждодневные застолья, демонстрировать дорогие вещи или собирать свадьбы на огромное количество гостей.