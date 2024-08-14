Life: настойка боярышника при частом использовании может вызвать проблемы с сердцем и печенью

Издание Life перечислило ретросредства, которые активно использовались в советское время и которые лучше оставить в прошлом из-за возможного вреда для здоровья.

Например, настойку боярышника раньше считали чудодейственным средством от всех болезней. Сейчас же врачи не советуют применять ее в лечебных целях из-за возможных проблем с сердцем и печенью.

Хозяйственное мыло, которым раньше умывали лицо, также лучше оставить в прошлом. Высокое содержание щелочи в продукте и добавки вроде животного жира могут нанести серьезный вред здоровью.

Марганцовка, которой раньше часто полоскали горло, может вызвать ожоги слизистых оболочек и кожи. Врачи также предупреждают, что вдыхание пыли приводит к повреждению легких.

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